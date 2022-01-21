Джойс стал ближе к Усику: IBF отменила бой за статус претендента на титул украинца

Международная боксерская федерация до сих пор не санкционировала бой за статус обязательного претендента на пояс IBF в тяжелом весе. Федерации пришлось отменить встречу Тони Йоки и Филиппа Хрговича, которые должны были подраться за это звание.

Йока недоступен для боя с Хрговичем

По информации журналиста Дэна Рафаэля, бой Йока – Хргович отменен. Причина в том, что Йока должен выполнить контрактные обязательства перед конголезцем Мартином Баколи.

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Согласно источнику, IBF направила письма обоим лагерям, сообщив, что Тони Йока недоступен для элиминатора с Филиппом Хрговичем за статус обязательного претендента из-за споров команды Йоки с Мартином Баколи относительно того, должны ли они провести бой в новую дату. IBF снова пойдет вниз по рейтингам,

– написал Рафаэль.

Следующим в рейтинге IBF является британец Джо Джойс, который неоднократно заявлял, что хочет встретиться с Александром Усиком. Именно украинец владеет титулом IBF.

Йока избегает боя с Баколи

Француз Йока и Баколи должны были провести бой в январе 2022 года, но поединок не состоялся из-за карантинных ограничений. После этого Йока заявил, что готов встретиться с Хрговичем.

До этого хорвату отказали двое соперников – Луис Ортис и Джозеф Паркер.

Зато Баколи убеждает, что его контракт на бой с Йокой все еще действующий. Его менеджер Билли Нельсон заявил, что поединок не отменили, а перенесли.

Встреча Йоки и Баколи должна состояться 5 или 12 марта. Команда Баколи якобы отправила подтверждение в IBF.