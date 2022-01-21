Джойс стал ближе к Усику: IBF отменила бой за статус претендента на титул украинца
Источник:твиттер Дэна Рафаэля
Международная боксерская федерация до сих пор не санкционировала бой за статус обязательного претендента на пояс IBF в тяжелом весе. Федерации пришлось отменить встречу Тони Йоки и Филиппа Хрговича, которые должны были подраться за это звание.
Йока недоступен для боя с Хрговичем
По информации журналиста Дэна Рафаэля, бой Йока – Хргович отменен. Причина в том, что Йока должен выполнить контрактные обязательства перед конголезцем Мартином Баколи.
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Согласно источнику, IBF направила письма обоим лагерям, сообщив, что Тони Йока недоступен для элиминатора с Филиппом Хрговичем за статус обязательного претендента из-за споров команды Йоки с Мартином Баколи относительно того, должны ли они провести бой в новую дату. IBF снова пойдет вниз по рейтингам,
– написал Рафаэль.
Следующим в рейтинге IBF является британец Джо Джойс, который неоднократно заявлял, что хочет встретиться с Александром Усиком. Именно украинец владеет титулом IBF.Вниманию. Усик и Джойс встречались на любительском уровне. Украинец уверенно победил по решению судей.
Йока избегает боя с Баколи
- Француз Йока и Баколи должны были провести бой в январе 2022 года, но поединок не состоялся из-за карантинных ограничений. После этого Йока заявил, что готов встретиться с Хрговичем.
- До этого хорвату отказали двое соперников – Луис Ортис и Джозеф Паркер.
- Зато Баколи убеждает, что его контракт на бой с Йокой все еще действующий. Его менеджер Билли Нельсон заявил, что поединок не отменили, а перенесли.
- Встреча Йоки и Баколи должна состояться 5 или 12 марта. Команда Баколи якобы отправила подтверждение в IBF.