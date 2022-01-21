Йока недоступний для бою з Хрговичем
За інформацією журналіста Дена Рафаеля, бій Йока – Хргович скасовано. Причина в тому, що Йока має виконати контракті зобов'язання перед конголезцем Мартіном Баколі.
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Згідно з джерелом, IBF направила листи обом таборам, повідомивши, що Тоні Йока недоступний для елімінатора з Філіпом Хрговичем за статус обов'язкового претендента через суперечку команди Йоки з Мартіном Баколі щодо того, чи мають вони провести бій у нову дату. IBF знову піде вниз за рейтингами,
– написав Рафаель.
Наступним у рейтингу IBF є британець Джо Джойс, який неодноразово заявляв, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Саме українець володіє титулом IBF.
Йока уникає бою з Баколі
- Француз Йока та Баколі мали провести бій у січні 2022 року, але поєдинок не відбувся через карантинні обмеження. Після цього Йока заявив, що готовий зустрітися з Хрговичем.
- До цього хорвату відмовили двоє суперників – Луїс Ортіс та Джозеф Паркер.
- Натомість Баколі переконує, що його контракт на бій з Йокою все ще чинний. Його менеджер Біллі Нельсон заявив, що поєдинок не скасували, а перенесли.
- Зустріч Йоки та Баколі має відбутися 5 або 12 березня. Команда Баколі буцімто відправила підтвердження в IBF.