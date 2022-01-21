Йока недоступний для бою з Хрговичем

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, бій Йока – Хргович скасовано. Причина в тому, що Йока має виконати контракті зобов'язання перед конголезцем Мартіном Баколі.

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Згідно з джерелом, IBF направила листи обом таборам, повідомивши, що Тоні Йока недоступний для елімінатора з Філіпом Хрговичем за статус обов'язкового претендента через суперечку команди Йоки з Мартіном Баколі щодо того, чи мають вони провести бій у нову дату. IBF знову піде вниз за рейтингами,

– написав Рафаель.

Наступним у рейтингу IBF є британець Джо Джойс, який неодноразово заявляв, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Саме українець володіє титулом IBF.

До уваги. Усик і Джойс зустрічалися на аматорському рівні. Українець впевнено переміг рішенням суддів.

Йока уникає бою з Баколі