Поки Олександр Усик намагається добитися поєдинку з Ентоні Джошуа, українцю кидає виклик британець Джо Джойс. Команда Джойса начебто дала українцю пару тижнів для підписання контракту на бій.

Сем Джонс, менеджер Джо Джойса, розповів, що його клієнт хоче провести наступний бій у квітні 2021 року. Про це повідомляє Sky Sports.

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Ми дали Усику наступні пару тижнів, тому що Джо хоче битися у квітні, до якого залишилося всього 10 або 11 тижнів. Ми не будемо затягувати його кар'єру. Інакше ми підберемо іншого суперника, тільки якщо WBO не накаже Джо й Усику призначити фінального претендента,

– розповів Джонс.

За словами менеджера, доля бою Джойса з Усиком начебто залежить від потенційного поєдинку Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі. Усик – офіційний претендент на титул WBO Джошуа. Втім, Ентоні віддає перевагу бою з Ф'юрі.

Разом з тим, Сем Джонс висловив переконання, що Джойс переможе Усика.

"Ми дали зрозуміти Френку Уоррену, промоутеру Джо, що хочемо битися з Усиком, навіть якщо це буде бій за проміжний титул. Джо буде андердог і промоутери спишуть його з рахунків, але ми впевнені, що він зупинить Усика", – сказав менеджер.

Він додав, що британець після зустрічі з Усиком хоче провести бій з переможцем Джошуа – Ф'юрі.

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До уваги. У ніч з 28 на 29 листопада 2020 року Джойс несподіваної задав поразки Даніелю Дюбуа. Для британця це 12-а перемога поспіль. Відразу після бою Джойс почав активно заявляти про бій з Усиком.