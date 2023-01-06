В ночь с 7 на 8 января регулярный чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис проведет поединок против доминиканца Эктора Луиса Гарсии. Этот бой станет разминкой перед встречей "Танка" со звездным Райаном Гарсия.

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Дэвис: Редкач слишком много болтает

На пресс-конференции Дэвиса спросили его мнение по поводу поединка экс-чемпиона мира в четырех весовых дивизионах Эдриена Бронера и скандального украинца Ивана Редкача.

Я знаю, что Эдриен собирается подправить Редкачу лицо, но я точно позже его подлечу. Я обязательно буду присутствовать на этом поединке. Я мог бы увидеть другую ситуацию, но Редкач слишком много болтает,

– дерзко заявил Джервонта.

Напомним, что ранее Дэвис приглашал Редкача в свой тренировочный лагерь. Однако черная кошка между боксерами пробежала с тех пор, как Джервонта выложил видео спарринга. На нем американец избил острого на язык Редкача.

После этого боксеры постоянно обмениваются словесными уколами в социальных сетях.

Напомним, Бронер и Редкач проведут поединок 25 февраля в Атланте, штат Джорджия, США. Сначала бой должен был состояться 18 февраля, но затем его перенесли на неделю позже.