Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис умеет эпатировать публику. 28-летнему боксеру маловато проблем с полицией, поэтому он решил поразвлечь публику.

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Что случилось с Джервонтой

В преддверии поединка с доминиканцем Эктором Луисом Гарсией состоялась традиционная дуэль взглядов. Дэвис решил вывести соперника из равновесия своим неожиданным поведением.

Сначала Джервонта со странным видом лица, словно под действием алкоголя или наркотиков, начал делать неадекватные движения руками. Затем американец подошел к Гарсии и толкнул оппонента.

Видео толкотни Джервонты Дэвиса и Эктора Луиса Гарсии

Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia unorthodox face-off ahead of their fight on Saturday night…



[️ @ShowtimeBoxing] pic.twitter.com/l9bGlYnhEb — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 5, 2023

Зрители находились в неопределенности – что происходит с чемпионом мира? Напряжение сняла улыбка "Танка" в конце спектакля. Зрители поняли, что Джервонта всех разыграл.

Позже Дэвис объяснил свое поведение.

Это было круто. Я могу сказать, что Эктор был готов к тому, что собирался сделать. Все-таки он немного выглядел удивленным. Я не толкал его, как Ромеро. Я просто должен проверить его настроение,

– заявил эпатажный боксер.

Напомним, что недавно Джервонта Дэвис был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии. По словам жены боксера, он нанес ей несколько ударов во время ссоры. Однако сам чемпион мира отрицает свою виновность.

Важно! Со-главным поединком боксерского вечера в Вашингтоне станет бой украинца Карена Чухаджяна против топового американца Джарона Энниса. На кону поединка – временный пояс IBF.