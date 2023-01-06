У ніч з 7 на 8 січня регулярний чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс проведе поєдинок проти домініканця Ектора Луїса Гарсії. Цей бій стане розминкою перед зустріччю "Танка" із зірковим Раяном Гарсія.

Читайте також Джервонта влаштував штовханину на битві поглядів: відео неадекватної поведінки чемпіона світу

Девіс: Редкач занадто багато базікає

На пресконференції Девіса запитали його думку з приводу поєдинку ексчемпіона світу у чотирьох вагових дивізіонах Едріена Бронера та скандального українця Івана Редкача.

Я знаю, що Едріен збирається підправити Редкачу обличчя, але я точно пізніше його підлікую. Я обов'язково буду присутнім на цьому поєдинку. Я міг би побачити іншу ситуацію, але Редкач занадто багато базікає,

– зухвало заявив Джервонта.

Нагадаємо, що у свій час Девіс запрошував Редкача у свій тренувальний табір. Проте чорна кішка між боксерами пробігла відтоді, як Джервонта виклав відео спарингу. На ньому американець добряче побив гострого на язик Редкача.

Після цього боксери постійно обмінюються словесними уколами у соціальних мережах.

Нагадаємо, Бронер і Редкач проведуть поєдинок 25 лютого в Атланті, штат Джорджія, США. Спочатку бій мав відбутися 18 лютого, але потім його перенесли на тиждень пізніше.