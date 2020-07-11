Украинский полусредневес Иван Редкач провел спарринг с американским боксером Джервонтою Дэвисом (23-0, 22 КО).

Дэвис выложил в Instagram видео по спаррингу с Редкачом. Американец загнал украинца в угол и забросал мощными ударами. Спарринг быстро остановили.

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Позже Редкач написал на своей странице в Instagram, что менеджеры договорились не вести запись боя. Сторона украинца следовала правилам, а вот соперники – не всегда. 3

При этом Иван рассказал, что ребята собирались вроде драться шесть раундов, но американец покинул ринг уже после четвертого, так что "остался должен два раунда".

Что известно про Ивана Редкача