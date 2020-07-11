Украинец Редкач провел спарринг с непобедимым чемпионом мира и выписал ему долг: видео
Украинский полусредневес Иван Редкач провел спарринг с американским боксером Джервонтою Дэвисом (23-0, 22 КО).
Дэвис выложил в Instagram видео по спаррингу с Редкачом. Американец загнал украинца в угол и забросал мощными ударами. Спарринг быстро остановили.
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Позже Редкач написал на своей странице в Instagram, что менеджеры договорились не вести запись боя. Сторона украинца следовала правилам, а вот соперники – не всегда. 3
При этом Иван рассказал, что ребята собирались вроде драться шесть раундов, но американец покинул ринг уже после четвертого, так что "остался должен два раунда".
Что известно про Ивана Редкача
- 33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе.
- Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.
- В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.