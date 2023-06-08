Финалист еврокубков и одноклубник Шевченка претендуют на пост тренера Шахтера

Сага вокруг нового тренера донецкого Шахтера только набирает обороты. Претендентов на должность руководителя "горняков" становится все больше.

Виченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо – очередные кандидаты на место Игоря Йовичевича. Шахтер решил сконцентрироваться на громких именах.

Достойно внимания Кривцов оказался в том месте и в то время: Интер приобретет ряд звездных игроков ради Месси

Итальянский вектор

Донецкий коллектив находится в поисках нового наставника, поскольку руководство "кротов" решило прекратить сотрудничество с Игорем Йовичевичем, добившийся не малых высот в текущем сезоне практически с вновь созданной командой. Хорват во главе "горняков" выиграл чемпионат Украины, выдал достойную игру в Лиге чемпионов и хороший результат в Лиге Европы. Однако, скорее всего, время Йовичевича в Шахтере неожиданно дошло до конца.

Ходят слухи, что хорватский наставник и игроки узнают решение руководства "горняков" от СМИ. Боссы Шахтера не собираются очно сообщать Йовичевичу об отставке.

Раньше гуляла информация, что одним из главных претендентов на пост тренера донецкого коллектива есть руководитель Фейенорда, разгромивший "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы (7:1), Арне Слот. Однако нидерландский специалист не единственный, кто может заменить невинного Игоря Йовичевича в украинском клубе. В частности, Шахтер готов предложить сотрудничество наставнику Фиорентины Виченцо Итальяно, дошедшему в этом году в финал Лиги конференций с "фиалками". и Дженнару Гаттузо, не имеющему места трудоустройства.

Если Шахтер решит назначить на пост главного тренера своей команды Дженнаро Гаттузо, то "горнякам" не придется платить компенсацию, поскольку тот безработный. К примеру, за Патрика Ван Лаувена "кроты" будут вынуждены выплатить 1 миллион евро, если же донецкий клуб все же выберет именно главу Зари.

Следует отметить, что Шахтер недавно уже пытался поработать в итальянском направлении в плане тренеров, поскольку "горняков" накануне войны возглавлял Роберто де Дзерби, однако проклятая Россия внесла коррективы в планы итальянского тренера во главе донецкого клуба.

Тренерская карьера потенциальных наставников Шахтера