Интер Майами планирует купить ряд маститых футболистов. Эти игроки в свое время поиграли с Месси в одной команде.

Достойно внимания Повод подрессировать Роналду: тренер Украинской Премьер-лиги может возглавить Аль-Наср

Все ради общего успеха

Американский коллектив уже получил в свое распоряжение Лионеля Месси Однако клуб готов полностью оформить аргентинцу комфортные условия в команде. Интер хочет пригласить в клуб ряд звездных футболистов, которые являются близкими друзьями Лионеля, а также тех, с которыми он в свое время успел поиграть бок о бок. В частности, команда из Майами нацелена на эксигрывцев Барселоны и сборной Аргентины.

Руководство американского коллектива планирует оформить трансферы Жорди Альбы и Серхио Бускетса, которые уже официально объявили о том, что покинут Барселону летом. Также Интер готов "затянуть" в свой клуб еще одного бывшего игрока Барселоны Луиса Суареса, являющегося футболистом уругвайского Гремио. Более того, клуб из Майами хочет воссоединить Месси с его партнерами по команде, которые выигрывали с Лионелем чемпионат мира. Так что такие футболисты, как Анхель Ди Мария и Леонардо Паредес, отошедшие из Ювентуса, также могут оказаться в МЛС,

К тому же, Интер находится в поисках нового главного тренера команды. Раньше "цапли" уволили Фила Невилла. Однако команда из Майами уже имеет в виду претендента. Новым главой Интера должен стать Херадо Маритно, возглавлявший в свое время и Барселону, и сборную Аргентины.

Напомним, что за Интер выступает украинский футболист Сергей Кривцов, присоединившийся к американскому клубу зимой. За новый коллектив украинский защитник провел 15 поединков, в которых сумел забить один гол. Однако "цапли" идут на последнем месте текущего чемпионата.