Джеко похвалил одного из игроков Шахтера: кто поразил автора дубля в ворота "горняков"

Эдин Джеко отметился двумя голами в воротах Шахтера. После матча Лиги чемпионов боснийский нападающий похвалил одного из игроков соперника.

Вынул два мяча из собственных ворот

Герой матча в составе Интера Эдин Джеко поделился впечатлениями от игры с Шахтером. Нападающий выделил одного футболиста в составе "горняков".

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Автор дубля в ворота донецкого клуба выделил игру голкипера Шахтера Анатолия Трубина.

Интер подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хороший. Нам надо было сохранять терпение и не пропустить. А потом во втором тайме нам наконец удалось забить два мяча,

– рассказал Джеко.

Отметим, что именно дубль Джеко принес Интеру домашнюю победу со счетом 2:0. "Нерадзурри" удалось прервать серию мировых в матчах с "горняками", которая длилась уже три поединка.