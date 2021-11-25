Вийняв два м'ячі з власних воріт

Герой матчу у складі Інтера Едін Джеко поділився враженнями від гри з Шахтарем. Нападник виділив одного футболіста у складі "гірників".

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Автор дублю у ворота донецького клубу виділив гру голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Інтер підписав мене забивати голи, і я намагаюся зробити свій внесок. У першому таймі ми припустилися багато помилок, але їхній воротар теж був хороший. Нам треба було зберігати терпіння та не пропустити. А потім у другому таймі нам нарешті вдалося забити два м'ячі,

– розповів Джеко.

Відзначимо, що саме дубль Джеко приніс Інтеру домашню перемогу з рахунком 2:0. "Нерадзуррі" вдалось перервати серію мировим у матчах із "гірниками", яка тривала вже три поєдинки.