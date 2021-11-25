Вынул два мяча из собственных ворот
Герой матча в составе Интера Эдин Джеко поделился впечатлениями от игры с Шахтером. Нападающий выделил одного футболиста в составе "горняков".
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Автор дубля в ворота донецкого клуба выделил игру голкипера Шахтера Анатолия Трубина.
Интер подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хороший. Нам надо было сохранять терпение и не пропустить. А потом во втором тайме нам наконец удалось забить два мяча,
– рассказал Джеко.
Отметим, что именно дубль Джеко принес Интеру домашнюю победу со счетом 2:0. "Нерадзурри" удалось прервать серию мировых в матчах с "горняками", которая длилась уже три поединка.
- После этой встречи в активе Джеко 10 голов в 18 матчах этого сезона во всех турнирах. Трубин пропустил 17-й гол в сезоне-2021/2022.
- После победы Интер идет вторым в группе D – 10 очков, уступая лидеру таблицы Реалу всего два пункта. Третью позицию занимает Шериф (6 баллов). Группу замыкает Шахтер, который за пять туров получил только одно очко.
- Итальянский клуб оставил дончан без еврокубков.