Два легионера киевского коллектива отказались выступать в Украине. Футболисты опасаются за свою жизнь.

Джастин Лонвейк и Решат Рамадани покинули расстановку Динамо. Футболисты передумали играть в Украине во время войны, которую страна-террорист развязала на территории нашего государства.

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Нидерландский и македонский футболисты еще до завершения чемпионата Украины (в последнем туре киевский коллектив должен сойтись в дуэли с Металлистом 1925) решили покинуть расстановку столичного клуба. Лонвейк и Рамадани отпросились у тренеров Динамо "по семейным обстоятельствам", однако такой досрочный уход не случайен, поскольку просьба футболистов покинуть клуб совпала с обстрелами Киева.

Джастин и Решат отправились к себе домой в Нидерланды и Северную Македонию соответственно. Также стоит отметить, что футболисты подписали контракт с киевским коллективом во время полномасштабной войны, поэтому они не смогут воспользоваться. обновленным правилом ФИФА, позволяющее прекращать сотрудничество с клубом.

Нидерландец и македонец в Динамо