Джастін Лонвейк та Решат Рамадані покинули розсташування Динамо. Футболісти передумали грати в Україні за часів війни, яку країна-терорист розв'язала на території нашої держави.

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Нідерландський та македонський футболісти ще до завершення чемпіонату України (в останньому турі київський колектив повинен зійтися в дуелі з Металістом 1925) вирішили покинути розсташування столичного клубу. Лонвейк та Рамадані відпросились у тренерів Динамо "за сімейними обставинами", проте такий дострококвий відхід не є випадковим, оскільки прохання футболістів залишити клуб співпало з обстрілами Києва.

Джастін та Решат відправилися до себе додому у Нідерланди та Північну Македонію відповідно. Також варто зазначити, що футболісти підписали контракт з київським колективом за часів повномасштабної війни, а тому вони не зможуть скористатися оновленим правилом ФІФА, яке дозволяє припиняти співпрацю з клубом.

Нідерландець та македонець в Динамо