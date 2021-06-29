Джака выпил Coca-Cola перед серией пенальти в матче Франция – Швейцария: почему он это сделал

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака использовал "легальный допинг" в матче против Франции. Перед серией пенальти полузащитник выпил Coca-Cola.

Сборные Франции и Швейцарии сыграли вничью 3:3 в основное время матча 1/8 финала Евро-2020. В овертайме забить командам не удалось. Поэтому участника 1/4 финала пришлось определять в серии пенальти.

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Перед пробитием ударов команды получили небольшой перерыв. В это время Гранит Джака собрал вокруг себя игроков команды, выступив с мотивационной речью. В руках у него была бутылка из под Coca-Cola.



Джака с бутылкой Coca-Cola во время мотивационного выступления перед серией пенальти / Фото Getty Images

Немало зрителей на это обратили внимание, ведь этот газированный напиток уже не первый раз попадает в новости на Евро-2020. Все началось с того, что Роналду призвал не пить Coca-Cola, а употреблять воду. И показательно убрал бутылки напитка со стола во время пресс-конференции. Впоследствии ему за это "прилетело", когда болельщики бросили в него бутылкой во время матча.

Однако на этот раз Роналду к этой истории не имеет никакого отношения. Как пишет Eurosport, Джака выпил газированный напиток из-за содержания кофеина в нем. 150 граммов кофеина в литровой бутылке было достаточно для повышения концентрации, ведь он стимулирует центральную нервную систему. А содержание сахара могло привести к увеличению энергии у игрока. Поэтому употребление Coca-Cola в такие моменты можно назвать "легальным допингом".

Стоит добавить, что Джака в этом матче не пробивал пенальти. До него не дошла очередь после того, как Мбаппе не реализовал решающий удар – Зоммер справился с ударом французского нападающего.