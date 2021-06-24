Ответ Coca-Cola для Роналду

В центральном матче 3-го тура группового раунда Евро-2020 произошел неприятный инцидент. Криштиану Роналду и его партнеры по сборной Португалии попали под атаки болельщиков с трибун.

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В одном из эпизодов у Роналду полетела бутылка из-под Coca-Cola. К счастью, никто не пострадал. На фотографии видно, что фанаты со своих мест забрасывали португальских футболистов не только бутылками, но и пластмассовыми стаканчиками.



Фанаты забросали португальцев стаканчиками и бутылками / Getty Images

Символично, что именно Coca-Cola полетела в Криштиану, который на пресс-конференции демонстративно убрал со стола бутылки с этим газированным напитком и заявил всем: "Пейте воду!". Интересно, что Coca-Cola – один из главных спонсоров чемпионата Европы-2020.

Скорее всего, что у португальца бросали предметы недовольные фанаты сборной Франции. Именно Роналду дважды отличился в воротах Уго Льориса в последнем поединке группы F. 36-летний футболист уверенно реализовал два 11-метровых удара.