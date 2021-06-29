Збірні Франції та Швейцарії зіграли внічию 3:3 в основний час матчу 1/8 фіналу Євро-2020. В овертаймі забити командам не вдалося. Тож учасника 1/4 фіналу довелося визначати в серії пенальті.

Як це було Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

Перед пробиттям ударів команди отримали невеличку перерву. В цей час Граніт Джака зібрав навколо себе гравців команди, виступивши з мотиваційною промовою. В руках у нього була пляшка з під Coca-Cola.



Джака з пляшкою Coca-Cola під час мотиваційного виступу перед серією пенальті / Фото Getty Images

Чимало глядачів на це звернули увагу, адже цей газований напій вже не вперше потрапляє в новини на Євро-2020. Все почалося з того, що Роналду закликав не пити Coca-Cola, а вживати воду. І показово прибрав пляшки напою зі столу під час пресконференції. Згодом йому за це "прилетіло", коли вболівальники кинули в нього пляшкою під час матчу.

Однак цього разу Роналду до цієї історії не має жодного відношення. Як пише Eurosport, Джака випив газований напій через вміст кофеїну в ньому. 150 грамів кофеїну в літровій пляшці було достатньо для підвищення концентрації, адже він стимулює центральну нервову систему. А вміст цурку міг призвести до збільшення енергії в гравця. Відтак вживання Coca-Cola в такі моменти можна назвати "легальним допінгом".

Варто додати, що Джака в цьому матчі не пробивав пенальті. До нього не дійшла черга після того, як Мбаппе не реалізував вирішальний удар – Зоммер впорався з ударом французького нападника.