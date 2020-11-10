Двойной сейв украинского вратаря стал лучшим в туре отбора на гандбольное евро: видео
Сборная Украины по гандболу сыграла два матча отбора на Чемпионат Европы. В обоих матчах украинцам противостояла сборная России. И сейв украинского вратаря в матче против россиян стал лучшим во втором туре отбора.
Момент произошел в начале второго тайма. Россияне в то время были впереди 16:14. И во время атаки могли увеличить отрыв. Однако вратарь сборной Украины Максим Вьюник справился с первым ударом соперника. А также и со вторым броском за несколько секунд. Ведь россияне сразу же завладели мячом.
Именно это двойное спасение собственных ворот и стало лучшим сейвом во втором туре отбора на Чемпионат Европы по гандболу.
Видео лучших сейвов вратарей во втором туре отбора на Евро
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- Украина и Россия попали в одну группу отбора на Чемпионат Европы по гандболу. В нашей группе также Чехия и Фарерские острова.
- Учитывая, что матчи между Украиной и Россией не могли состояться ни в одной из этих стран, обе игры провели на нейтральном поле. Таким выбрали Минск.
- Первый матч, который был "домашним" для сборной Украины, сыграли 5 ноября. Он закончился вничью 27:27.
- Второй матч 9 ноября россияне выиграли 30:28. Именно в этом матче Вьюник и совершил двойной сейв.
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