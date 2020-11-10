Сборная Украины по гандболу сыграла два матча отбора на Чемпионат Европы. В обоих матчах украинцам противостояла сборная России. И сейв украинского вратаря в матче против россиян стал лучшим во втором туре отбора.

Момент произошел в начале второго тайма. Россияне в то время были впереди 16:14. И во время атаки могли увеличить отрыв. Однако вратарь сборной Украины Максим Вьюник справился с первым ударом соперника. А также и со вторым броском за несколько секунд. Ведь россияне сразу же завладели мячом.

Именно это двойное спасение собственных ворот и стало лучшим сейвом во втором туре отбора на Чемпионат Европы по гандболу.

Видео лучших сейвов вратарей во втором туре отбора на Евро

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