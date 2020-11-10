Украинский пловец Михаил Романчук в очередной раз не оставил шансов соперникам на международных соревнованиях десятого этапа "ISL”. Украинец на дистанции 400 метров вольным стилем одержал победу и установил новый рекорд Украины.

Михаил Романчук поднялся на высшую ступень пьедестала со временем 3:38.93. пловцу удалось превзойти предыдущий рекорд Украины, который продержался всего восемь дней, сообщает сайт ФПУ.

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Опять нет равных

Интересно, что предыдущее время тоже принадлежит Михаилу, его спортсмен установил 1 ноября в Будапеште. Тогда он проплыл дистанцию за 3:39.63, что было на 0.04 секунды лучше, чем предыдущий рекорд. На этот раз Романчук снял со своего же показателя – 0.7 секунды. До этого заплыва еще в далеком 2016 году на Кубке мира в японском Токио украинец также устанавливал рекорд страны, который составил 3:39,67.

За "спиной" расположился представитель Бразилии Фернандо Шеффер, уступивший украинскому пловцу 2,14 секунды, а тройку лидеров замкнул британец Том Дин (+2,98 секунды).

Это первый случай в истории Украины, когда кому-то удалось выплыть с 3:39.00 в 25-метровом бассейне на 400-метровке.

Результат топ-3 на 400 метров вольным стилем

Михаил Романчук ("Аква Центурионс", Украина) – 3:38.93

Фернандо Шеффер ("ЛА Каррент", Бразилия) +2.14

Том Дин ("Лондон Роар", Великобритания) +2.98

Какие результаты Романчук показывал на других соревнованиях

24 октября в Будапеште на третьем туре ISL (International Swimming League) Михаил Романчук, который выступает в составе итальянского клуба Aqua Centurions, на дистанции 400 метров вольным стилем сумел показать лучший результат.

Время Романчука составило – 3:40.08. Украинец оставил за спиной двоих именитых соперников – россиянина Александра Красного и японца Кацухиро Мацумото. Эта награда стала второй для Михаила за последние несколько дней. Ранее украинский спортсмен получил "серебро".

В шестом туре турнира пловец из Украины показал третье время. 24-летний украинец на дистанции 400 метров вольным стилем установил новый рекорд Украины – 3:39.63. Победителем из заплыва вышел литовец Данас Рапсис – 3:35.49, а "серебро" в активе Феликса Аубека из Австрии – 3:39.38.