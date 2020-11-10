Збірна України з гандболу зіграла два матчі відбору на Чемпіонат Європи. В обох матчах українцям протистояла збірна Росії. І сейв українського воротаря в матчі проти росіян став найкращим у другому турі відбору.

Момент стався на початку другого тайму. Росіяни на той час були попереду 16:14. І під час атаки могли збільшити відрив. Однак воротар збірної України Максим В'юник впорався з першим ударом суперника. А також і з другим кидком за декілька секунд. Адже росіяни одразу ж заволоділи м'ячем.

Саме цей подвійний порятунок власних воріт і став найкращим сейвом у другому турі відбору на Чемпіонат Європи з гандболу.

Відео найкращих сейвів воротарів у другому турі відбору на Євро

Варте уваги Плавець Романчук здобув перемогу та вдруге за 8 днів побив рекорд України