Подвійний сейв українського воротаря став найкращим у турі відбору на гандбольне Євро: відео
Збірна України з гандболу зіграла два матчі відбору на Чемпіонат Європи. В обох матчах українцям протистояла збірна Росії. І сейв українського воротаря в матчі проти росіян став найкращим у другому турі відбору.
Момент стався на початку другого тайму. Росіяни на той час були попереду 16:14. І під час атаки могли збільшити відрив. Однак воротар збірної України Максим В'юник впорався з першим ударом суперника. А також і з другим кидком за декілька секунд. Адже росіяни одразу ж заволоділи м'ячем.
Саме цей подвійний порятунок власних воріт і став найкращим сейвом у другому турі відбору на Чемпіонат Європи з гандболу.
Відео найкращих сейвів воротарів у другому турі відбору на Євро
Варте уваги Плавець Романчук здобув перемогу та вдруге за 8 днів побив рекорд України
- Україна та Росія потрапили до однієї групи відбору на Чемпіонат Європи з гандболу. В нашій групі також Чехія та Фарерські острови.
- Зважаючи, що матчі між Україною та Росією не могли відбутися в жодній з цих країн, обидві гри провели на нейтральному полі. Таким обрали Мінськ.
- Перший матч, який був "домашнім" для збірної України, зіграли 5 листопада. Він закінчився внічию 27:27.
- Другий матч 9 листопада росіяни виграли 30:28. Саме в цьому матчі В'юник і здійснив подвійний сейв.
Поділитися новиною