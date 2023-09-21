Уже были куплены билеты: два украинца отказались от трансфера в Англию ради Динамо

В сезоне-2023/2024 в английском футболе выступает немало украинских футболистов. Однако могло быть еще на 2 молодых таланта больше, но они выбрали другой карьерный путь.

В последнее время на футболистов из Украины появился немалый спрос на "Туманном Альбионе". Крайний переход произошел в конце августа, когда Назарий Русин перешел из Зари в Сандерленд.

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Видят свое будущее в Динамо

Однако это мог быть не единственный переход из Украины к "черным котам". Защитник молодежной команды Динамо Тарас Михавко был очень близок к трансферу. Английский клуб уже даже купил билет для футболиста и готов был подписать его для молодежной команды без просмотра, но не сложилось.

. Кроме форварда Назария Русина за Сандерленда также играет бывший игрок Колоса U-19 Тимур Тутеров.

Вторым футболистом к кому проявляли интерес представители Англии был форвард Владислав Герич. Его в составе своей молодежной команды хотел видеть выступающий в Чемпионшипе Престон, но подписать соглашение так и не удалось.