Останнім часом на футболістів з України з'явився чималий попит на "Туманному Альбіоні". Крайній перехід стався наприкінці серпня, коли Назарій Русин перейшов із Зорі до Сандерленда.
Читайте також Зірвав оплески нових одноклубників: Русин забив вольовий гол на тренуванні Сандерленда – відео
Бачать своє майбутнє в Динамо
Проте це міг бути не єдиним перехід з України до "чорних котів". Захисник молодіжної команди Динамо Тарас Михавко був дуже близький до трансферу. Англійський клуб уже навіть купив квиток для футболіста та був готовий підписати його для молодіжної команди без перегляду, але не склалося.
Другим футболістом до кого проявляли інтерес представники з Англії був форвард Владислав Герич. Його у складі своєї молодіжної команди хотів бачити Престон, який виступає в Чемпіоншипі, але підписати угоду так і не вдалося.