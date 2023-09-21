Останнім часом на футболістів з України з'явився чималий попит на "Туманному Альбіоні". Крайній перехід стався наприкінці серпня, коли Назарій Русин перейшов із Зорі до Сандерленда.

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Бачать своє майбутнє в Динамо

Проте це міг бути не єдиним перехід з України до "чорних котів". Захисник молодіжної команди Динамо Тарас Михавко був дуже близький до трансферу. Англійський клуб уже навіть купив квиток для футболіста та був готовий підписати його для молодіжної команди без перегляду, але не склалося.

Довідка. Окрім форварда Назарія Русина за Сандерленд також грає колишній гравець Колоса U-19 Тимур Тутеров.

Другим футболістом до кого проявляли інтерес представники з Англії був форвард Владислав Герич. Його у складі своєї молодіжної команди хотів бачити Престон, який виступає в Чемпіоншипі, але підписати угоду так і не вдалося.

Зазначимо, шо влітку боротьбу за 18-річних ексгравців ФК Львів виграло київське Динамо. Наразі юні футболісти стабільно грають за юнацьку команду киян, а в останньому матчі з полтавською Ворсклою Тарас Михавко навіть потрапив до заявки першої команди.

Цікаво. В останньому турі АПЛ відбулося одразу два українських дербі. Арсенал Зінченка мінімально переграв Евертон Миколенка, а Борнмут Забарного розписав нічию з Челсі Мудрика.