Английский Сандерленд спустя 13 дней после подписания презентовал украинского форварда Назария Русина. Сразу после официальной церемонии украинец отправился на первую тренировку.

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Назарий сразу же влился в коллектив и заслужил уважение партнеров за свои бойцовские качества. В одном из эпизодов тренировки форвард до конца поборолся за мяч и в подкате отправил полосатого в маленькие ворота.

Такие действия новичка вызвали восхищение у новых одноклубников Русина, наградивших его аплодисментами.

Видео гола Русина на тренировке

Напомним, что Сандерленд в последний день летнего трансферного окна объявил о подписание Русина. За трансфер украинца "черные коты" заплатили Заре 2,5 миллиона евро. Из-за трудностей с оформлением документов Назарий только 13 сентября был представлен в качестве игрока Сандерленда.

Важно! Дебют украинского форварда ожидается 16 сентября, когда Сандерленд в матче 6-го тура Чемпионшипа будет играть на выезде против КПР.