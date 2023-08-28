Сандерленд довольно долго вел переговоры с луганской Зарей, которой и принадлежали права на футболиста. И английский клуб согласился заплатить за футболиста – стороны наконец-то согласовали все условия перехода.

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Именно на это жаловался главный тренер Зори Ненад Лалатович после матча с Минаем. Фактически он подтвердил информацию о продаже Русина.

По данным ТаТоТаке, сам футболист тоже согласовал личные условия контракта с английским клубом. Он подпишет соглашение на три года с возможностью продления еще год.

Единственным препятствием для этого трансфера может стать то, что Русину нужна рабочая виза для выступлений в Англии. Пока он ожидает ее получения.

Издание xsport отмечает, что Сандерленд согласился заплатить 2,5 миллиона евро. Это в 10 раз больше, чем Заря заплатила за игрока в 2022 году, когда выкупила его контракт с Динамо. При этом тогда Русин оценивался порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро, а сейчас его ценник вырос до 2 миллионов.

В этом сезоне Русин сыграл всего в двух матчах команды. И в первой игре отличился голом в ворота Руха. Но Заря проиграла. После этого игрок получил травму. И даже не попал в заявку луганского клуба на матчи квалификации Лиги Европы.

В прошлом сезоне за Заря Русин забил 13 голов в чемпионате и отдал шесть результативных передач. И даже получил дебютный вызов в сборную Украины на июньские матчи в 2023 году. Но в трех матчах, которые сыграла наша команда, он так и не сыграл, даже не попав в заявку на игру.

Если Русин окончательно перейдет в Сандерленд, то он станет вторым украинцем, выступающим в этом сезоне в английском Чемпионшипе. В этом турнире за Свонси выступает Николай Кухаревич. В АПЛ же Украина представлена сразу пятью игроками – Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).