В последнее время на футболистов из Украины появился немалый спрос на "Туманном Альбионе". Крайний переход произошел в конце августа, когда Назарий Русин перешел из Зари в Сандерленд.
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Видят свое будущее в Динамо
Однако это мог быть не единственный переход из Украины к "черным котам". Защитник молодежной команды Динамо Тарас Михавко был очень близок к трансферу. Английский клуб уже даже купил билет для футболиста и готов был подписать его для молодежной команды без просмотра, но не сложилось.
Вторым футболистом к кому проявляли интерес представители Англии был форвард Владислав Герич. Его в составе своей молодежной команды хотел видеть выступающий в Чемпионшипе Престон, но подписать соглашение так и не удалось.