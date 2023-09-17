Борнмут – Челси 0:0

Борнмут и Челси провели встречу в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги, в которой клубам не удалось обнаружить более сильного. Мудрик чуть не принес победу "аристократам". 24 Канал.

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Украинцы не обидели друг друга

Коллективы, которые находятся в середине турнирной таблицы, но мотивируются своими амбициями, встретились в очередном раунде АПЛ. Интересно, что в составах обеих команд появились украинцы из стартовых, а именно Илья Забарный и Михаил Мудрик, поэтому болельщики имели возможность увидеть "сине-желтое" дерби. Если защитник в последних матчах играет в основе Борнмута, то у Мудрика по этому дела хуже. Главный тренер "аристократов" Маурусио Почеттино объяснил появление Михаила на газоне, сказав, что хотел видеть на поле более атакующего игрока, чем Чилвелл.

Украинский вингер пытался доказать, что аргентинский специалист не прогадал с выбором. Мудрик принимался выполнять все стандарты "пенсионеров", которые предусматривали подачу, обострял атаки, а в первом тайме вообще едва не организовал гол для лондонцев. Михаил отдал прекрасный пас шведой в штрафную соперника, отрезав двух защитников Борнмута. В штрафной мяч принял Конор Галлагер и пробил по воротам, однако кипер "вишен" Нето справился со сложным моментом.

Забарный в свою очередь качественно выполнял свой труд, по возможности придерживая уместно мяч, также Илья отдавал длинные передачи, что уже стало для него стандартным в Борнмуте, и пытался сделать все, чтобы его команда сохранила ворота сухими. Нападающие "вишен" в свою очередь не засиживали на собственной половине, а пытались атаковать своего оппонента, однако безрезультатно.

В начале второго тайма Михаил Мудрик заработал штрафной удар практически на линии штрафной, поскольку игрок "вишен" не справился со скоростью украинца. Талантливый вингер Челси просил партнеров по команде выполнить стандарт, однако Рахим Стерлинг забрал мяч в свои руки. Англичанин прекрасно пробил в девятку, после чего мяч поскакал по линии, а в сетку ворот его занес Колвилл, однако гол не засчитали, поскольку Леви находился в офсайде. Вскоре на 60-й минуте игры Мудрик покинул поле, а вместо него вышел Палмер.

Илья Забарный, в свою очередь, продолжил защищать ворота своей команды, однако иногда при случае подключался к атаке Борнмута, а именно на стандартных положениях. Украинский защитник провел на поле все 90 минут и, в результате, проделал свою работу безупречно. Также стоит отметить игру в исполнении голкипера "вишен" Нето, исполнившего ряд качественных сейвов и спас свою команду от пропущенного гола.

Таким образом, Челси и Борнмут головы не забивали. "Аристократы" в нынешнем сезоне одержали всего лишь одну победу (над Лутоном), дважды сыграли в ничью (с Ливерпулем и "вишнями) и дважды уступили (Вест Хэму и Ноттингему Форест). Такие результаты подарили "пенсионерам" 14-е место. , в свою очередь, еще ни разу не смаковал триумф в нынешней кампании, трижды расписав мировую (с Брентфордом, Вест Хэмом и Челси) и дважды уступив (Ливерпулю и Тоттенхэму), поэтому "вишни" далеко не убежали от "синих" и заняли 14 -е место в АПЛ.