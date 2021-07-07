Движется в выбранном направлении: Усик показал форму перед боем с Джошуа – фото
Источник:инстаграм Даниэля Лапина
Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к поединку против Энтони Джошуа. Правда, бой официально еще не объявили.
Усик не сбавляет оборотов
Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает набирать физические кондиции к поединку с Энтони Джошуа. Украинец ждет официального подтверждения и показал форму, в которой находится сейчас.
Интересно узнать Усика исключили из рейтинга самой авторитетной боксерской организации: причина
Фотография с Усиком появилась на странице его спарринг-партнера Даниэля Лапина, который находится в лагере Александра. В комментариях поклонники бокса разбрасывались комплиментами в сторону спортсменов: "машины", "молодцы. Мотивируете себя", "Чемпионы".
Как можно увидеть на фото, что Усик, который удерживает свой вес на отметке в 100 килограммов, и дальше пытается придерживаться выбранного направления.
Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной,
– подписал фото Лапин.
Усик – Джошуа: главное о бое
- Поединок между боксерами запланирован на 25 сентября 2021 года. Поединок должен состояться в Лондоне на "Tottenham Hotspur Stadium", который вмещает около 62 тысяч зрителей. На противостояние будут допущены поклонники бокса.
- Александра к поединку будет готовить отец Василия Ломаченко. Интересно, что Анатолий Ломаченко не тренирует никого, а только своего сына. Однако по просьбе Усика он согласился, Александр и Ломаченко – старший находятся в замечательных отношениях.
- Усик – претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони Джошуа.
- Предыдущий бой украинец завершил победой над Дереком Чисорой. Зато Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.