Питання про місце і дату досі обговорюються

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про ситуацію у переговорах по бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF Джошуа.

Варте уваги Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу

Він заявив, що місце та дата поєдинку досі не визначенні. Втім, бій анонсують вже найближчим часом.

Ми з нетерпінням чекаємо підписання паперів. Питання про місце і дату досі обговорюються. Ми приступаємо до укладення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку,

– сказав Красюк.

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