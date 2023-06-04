Уникальное достижение: впервые в истории Ролан Гаррос две украинки сыграют в 1/8 финала

Нынешний розыгрыш Ролан Гаррос войдет в историю турнира. Две украинские теннисистки сразятся в четвертом круге французского Grand Slam.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции – второй турнир серии Grand Slam. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша впервые сыграют две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко, пишет 24 Канал.

По теме Я оставила все силы, – Свитолина о сверхсложной победе над россиянкой на Ролан Гаррос

Ранее две украинки ни разу не добирались до четвертого круга Ролан Гаррос. В 2017-2019 годах Свитолина и Цуренко играли в третьем круге Открытого чемпионата Франции, а в 2021 в 1/16 выступили Элина и Марта Костюк.

Что касается других турниров серии Grand Slam, то две украинки играли в четвертом круге US Open-2018 (Элина Свитолина, Леся Цуренко) и Уимблдонского турнира-2019 (Элина Свитолина, Даяна Ястремская).

Путь украинок в 1/8 финала Ролан Гаррос

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Франции стартовали сразу 6 украинских теннисисток. Однако, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Екатерина Байндль прекратили выступления в первом раунде турнира.

Элина Свитолина в первом круге турнира в Париже уверенно обыграла первую ракетку Италии Мартину Тревизан 2:0 (6:2, 6:2). В 1/32 финала украинка в напряженной борьбе одолела австралийку Сторм Сандерс, а в 1/16 обыграла россиянку Анну Блинкову.

Леся Цуренко в первом круге сенсационно обыграла победительницу Олимпиады Барбору Крейчикову. В следующем раунде украинская теннисистка почти без борьбы победила американку Лорен Дэвис. А в 1/16 финала Ролан Гаррос деклассировала чемпионку US Open 2019 Бьянку Андрееску из Канады.

В 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина будет играть с девятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной. Матч состоится 4 июня. Лесю Цуренко ждет встреча с первым номером мирового рейтинга Игой Швентек. Теннисный поединок соперниц состоится в понедельник, 5 июня.