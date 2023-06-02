Украинская теннисистка осталась очень довольна своей победой. Ведь в течение матча было много моментов, где все могло пойти не победным путем, но Элина благодаря характеру и жажде победы буквально выгрызала очки у соперницы.

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Все силы оставила на корте

Первый сет с моей стороны получился не очень удачным, я не очень хорошо передвигалась, не играла в свой лучший теннис. Но мне нужно было продолжать бороться, найти свой хороший теннис. После первого гейма во втором сете я играла лучше и лучше, я действительно пыталась бороться,

– отметила украинская теннисистка.

Элина поблагодари ла трибуны за безумную поддержку, которая не позволяла ей останавливаться, когда было очень сложно. И, конечно, не обошла вниманием последний гейм, в котором ей удался невероятный победный удар.

"Последний гейм был фантастическим? Да, я просто решила оставить все силы на корте. Я подавала на матч на этой половине корта против ветра, это было немного сложно. Но в результате я была очень счастлива забить этот бэкхенд по линии, я выложилась на 100 % на этом ударе, поэтому очень рада, что смогла взять этот гейм на подаче", – подытожила украинка.

Тот самый удар, который поставил точку в игре: смотрите видео

Следующей соперницей Элины Свитолиной будет Дарья Касаткина. Матч состоится 4 июня. Надеемся, что наша теннисистка увеличит количество побед над россиянками за последние 2 недели до четырех.

Отметим! Элина не пожала руку сопернице после матч, а публика ее за это освистала, как и Марту Костюк накануне.