Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) 2:0 (6:2, 6:4)

Во Франции стартовал второй турнир Grand Slam в этом году Ролан Гаррос. В женском турнире начали борьбу сразу шесть украинок, пишет 24 канал.

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Последней на старт вышла третья ракетка Украины Леся Цуренко. Ей досталась очень непростая соперница – Барбора Крейчикова из Чехии. Девушка раньше побеждала на Олимпиаде и Ролан Гаррос в 2021-м, а сейчас идет 13-й в рейтинге WTA.

Вопреки статусу явного андердога, украинка взяла резкий старт и в первом сете дважды заставила чешку отдать гейм на своей подаче. Второй же сет начался не по плану Цуренко.

Суперкамбэк Леси

Теннисистка из Ровенщины проиграла три первых гейма, в том числе два "своих". Впрочем, Леся решила не дарить Барборе паритет по сетам, а сравняла счет до 4:4. А брейк на последней подаче и третий реализуемый матч-пойнт позволил украинцы закрыть игру в два сета.

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Таким образом Цуренко создает сенсацию и выходит во второй круг Ролан Гаррос, где она не была с 2019 года. Там ее соперницей станет либо китаянка Линь Чжу, либо американка Лорен Дэвис.

Кроме Леси в следующий раунд турнира прошла Элина Свитолина, которая выбила первую ракетку Италии Мартину Тревизан. Соперником одесситки во втором круге станет австралийка Сторм Хантер.