Фьюри: У него далеко не самый лучший двигатель в мире
"Цыганский король" уже не в первый раз выливает критику на своего земляка Энтони Джошуа. Тайсон заверил, что для того чтобы взять реванш в Усика, нужно держать удар и иметь два двигателя. По словам Фьюри, ни одного, ни другого у Джошуа нет.
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Для того чтобы идти вперед, оказывать давление, когда ты такой большой парень, как я и Джошуа, тебе нужно иметь два двигателя V12, не так ли? Ты тоже должен обладать способностью держать удар и у тебя должны быть яйца, как Кинг-Конга. Ничего из вышеперечисленного у Джошуа нет. У него далеко не самый лучший двигатель в мире, нет жесткости, нет яиц, как у Кинг-Конга,
– заявил Фьюри.
Ранее Фьюри просил Усик "надрать зад" Джошуа в реванше. По мнению Тайсона, это поражение поставит "крест" на карьере его земляка.
"У Джошуа должен быть идеальный план на бой"
Но и это не все, что нужно Джошуу для реванша. Также Энтони и его тренер должны создать идеальный план на поединок против украинца. Чемпион мира уверен, что Александр остановит британца за 8 раундов.
Кроме всего этого, у Джошуа должен быть идеальный план на бой, а просто поставить переднюю ногу вперед и атаковать, он не может, поскольку у него нет мужества, решительности и воли. У него нет ничего, чтобы победить Усика. Он остановит Джошуа за 8 раундов,
– добавил Тайсон.
Фьюри не будет сражаться с победителем реванша
- В боксерском круге ходят слухи, что победитель второго боя Усик – Джошуа сможет вернуть на ринг Тайсон. Фьюри после феерической победы над Диллианом Уайтом объявил, что уходит на пенсию.
- Сам "Цыганский король" заверил, что не намерен возобновлять карьеру ради боя с победителем реванша.
- Усик и Джошуа выйдут на ринг в августе 2022 года в Саудовской Аравии. Хотя раньше шла речь о июле. На раскрутку поединка нужно время, поэтому бой был перенесен. По состоянию на 15 июня стороны официально не объявили о подписании контракта о бое.
- Промоутер Джошуа, неожиданно для всех, начал говорить о поражении своего подопечного. Эдди Хирн заявил, что поражение от украинца не будет для Энтони катастрофой.