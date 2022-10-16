В воскресенье, 16 октября, подошла к концу основная часть 7-го тура УПЛ. Кроме битвы Шахтера и Динамо , во Львове был отыгран еще один матч.

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Днепр-1 в напряженном и результативном матче переиграл Рух. Команда Александра Кучера доигрывала поединок в большинстве из-за двух удалений у львовян.

Кроме того, решающий гол был забит уже в компенсированное время. Похоже, из-за такой досадной развязки у представителей Руха сдали нервы.

Прямо на поле гендиректоре "желто-черных" Игорь Дедишин начал драку со спортивным директором Днепра-1 Евгением Красниковым. Вместе с ними к стычке присоединились несколько представителей персонала команд, а также игроки.

Драка Дедышина и Красникова:

Отметим, что для Днепра-1 это шестая победа в чемпионате Украины. Команда возглавляет турнирную таблицу со стопроцентным показателем, опережая Шахтер на два балла.

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А вот дела Руха куда хуже. Подопечные Кучука одержали только одну победу в семи матчах и занимают 13 место. В следующем туре львовяне сыграют с Ворсклой, а днепряне – с Ингульцем.