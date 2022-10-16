Шахтер – Динамо 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46

Нереализованный пенальти: Траоре, 45 (Шахтер)

Удаление: Забарный, 69 (Динамо)

Матч Шахтера и Динамо привлекал особое внимание. Хотя в этом сезоне после шести туров ни одна из этих команд не лидирует в турнирной таблице.

Матч провели во Львове. И без зрителей. Началось все с того, что Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", исполнила гимн Украины. А первый символический удар в матче нанес еще один защитник Азовстали Михаил Дианов.

Как это было Освобожденная из плена "Пташка" исполнила гимн перед матчем Шахтер – Динамо

Команды достаточно пассивно начали матч. И за первые 15 минут в матче было больше желтых карточек, чем ударов по воротам. Еще на старте встречи пробивал Ванат.

Лишь в середине первого тайма Шахтер создал момент, когда можно было забить. Но Зубков решил не отдавать пас на Мудрика, а сам пробил мимо ворот.

Но через три минуты он таки забил. После подачи с углового Траоре сбросил мяч на дальнюю штангу, где Зубков отправил мяч в ворота соперника.

А уже в конце первого тайма счет мог быть и 2:0. Шахтер заработал пенальти (Тимчик сбил Мудрика в штрафной). Пробивать пошел Траоре. Но Нещерет отразил его удар.

Голевое начало

А вот в начале второго тайма команды обменялись забитыми голами с разницей в минуту. Сначала Динамо сравняло счет – Ванат забил ударом головой после навеса со стандарта.

А через минуту Мудрик отважился на удар из-за пределов штрафной. Удар был низом в угол ворот, и мяч влетел под штангу. Нещерет даже не отреагировал на этот удар.

Провал Динамо

Снова уступая в счете, Динамо не смогло найти в себе силы на этот матч. И снова все проблемы игроки Динамо создали сами для себя. Началось с того, что Забарный ошибся в защите и сфолил против Сикана. За что и получил красную карточку.

После этого одна из атак "горняков" привела к третьему голу в ворота соперника. Команда воспользовалась быстротой Мудрика. А тот отдал пас на Сикана, который забивал в пустые ворота.

Шахтер выиграл и закрепился на втором месте в турнирной таблице. Лидирует и дальше Днепр-1, который перед тем обыграл Рух.

Динамо находится во второй половине турнирной таблицы.

Видеообзор матча Шахтер – Динамо