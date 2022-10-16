Это первая встреча команд с октября 2021 года. Онлайн-трансляцию матча вы можете просмотреть на сайте 24 канала.

Смотрите также : Шахтер – Динамо: кто будет транслировать классическую битву украинских грандов

Трогательное исполнение гимна

Перед игрой украинская защитница Екатерина Полищук ("Пташка") трогательно исполнила гимн Украины.

Видео исполнения гимна

Напомним, что Екатерина участвовала в героической обороне Мариуполя. Она запомнилась своим пением на "Азовстале". Весной сетью распространялось видео, на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Сродились мы великого часа" и "Отец наш Бандера".

21 сентября ее вернули из российского плена.

Что известно о защитнице