Рух – Днепр-1 2:3

Голы: Довгий, 31, Таллес, 52 – Довбык, 45+1 (пен.), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

Удаление: Роман, 58, Слесарь, 77 (Рух)

Днепр-1 до этого матча выиграл все пять поединков в УПЛ, не пропустив ни одного гола.

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Рух не мог таким похвастаться, за шесть матчей выиграв лишь однажды. Но тогда львовский клуб обыграл дома луганскую Зорю, которая до этого была лидером чемпионата. Победить еще одного лидера УПЛ Рух мог 16 октября во Львове.

На этот матч Днепр-1 приехал только с двумя легионерами в составе. Остальные иностранцы не захотели ехать во Львов.

Именно футболисты Руха открыли счет в этом матче, когда Довгий на 31-й минуте в падении протолкнул мяч в ворота Валефа. Этот гол стал первым, который днепровская команда пропустила в УПЛ.

Днепряне на это ответили голом уже в компенсированное к первому тайму время. Громов прорывался в штрафную, но там столкнулся с Дидыком. И арбитр назначил за это пенальти. Удар с отметки реализовал Довбик.

Для Довбика это стал седьмой матч подряд, в котором он забил за Днепр-1.

В начале второго тайма Рух снова вышел вперед. Голом отличился Таллес. Для бразильского нападающего это пятый гол в этом сезоне и именно он является главным конкурентом Довбика в гонке бомбардиров.

Но после этого у Руха начались проблемы. Сначала на 58-й минуте Роман получил вторую желтую карточку в матче, оставив команду в меньшинстве. А после навеса по стандарту отличился Гуцуляк, сравняв счет в матче.

На 77-й минуте Рух осталось в девяти. Слюсар тоже получил вторую желтую карточку в матче.

Гости давили на ворота Руха. И добились своего. Правда, уже на последней компенсированной минуте, когда Логинов замкнул прострел партнера и принес победу команде.

Видеообзор матча Рух – Днепр-1