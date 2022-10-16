У неділю, 16 жовтня, підійшла до кінця основна частина 7 туру УПЛ. Окрім битви Шахтара та Динамо, у Львові був відіграний ще один матч.

До теми Дніпро-1 вперше в сезоні пропустив в УПЛ, але переміг Рух, який догравав вдев'ятьох

Дніпро-1 у напруженому та результативному матчі переграв Рух. Команда Олександра Кучера догравала поєдинок у більшості через два вилучення у львів'ян.

Крім того, вирішальний гол був забитий вже у компенсований час. Схоже, через таку прикру розв'язку у представників Руха здали нерви.

Прямо на полі гендиректорі "жовто-чорних" Ігор Дедишин почав бійку із спортивним директором Дніпра-1 Євгеном Красніковим. Разом із ними до сутички долучились кілька представників персоналу команд, а також гравці.

Бійка Дедишина та Краснікова:

Відзначимо, що для Дніпра-1 це вже шоста перемога в чемпіонаті України. Команда очолює турнірну таблицю із стовідсотковим показником, випереджаючи Шахтар на два бала.

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А ось справи Руха куди гірші. Підопічні Кучука здобули лише одну перемогу у семи матчах та посідають 13-те місце. У наступному турі львів'яни зіграють з Ворсклою, а дніпряни – з Інгульцем.