"Гол-машина": Жирона смакует мяч лучшего бомбардира Ла Лиги Довбика – яркое видео
Источник:ФК Жирона
Если Жирона уже далека от чемпионства Испании, то ее нападающий Артем Довбик продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира сезона-2023/2024 в Ла Лиге. В активе украинца уже 18 голов в 32-х турах чемпионата.
Свой 18-й гол 26-летний нападающий Жироны забил в прошлом туре Ла Лиги в ворота Кадиса. Довбык на 71-й минуте поединка оформил третий мяч команды Мичела, сделав счет встречи 3:0 в пользу каталонского клуба.
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Не человек, а "робот"
Чтобы забить 18 голов украинскому форварду понадобилось 30 игр в Ла Лиге. Результативный удар в матче с Кадисом вывел Артема на первое место в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона-2023/2024 испанского первенства.
Довбык обогнал космического Джуда Беллингема из Реала, у которого 17 мячей. Топ-3 замыкает форвард Осасуны Анте Будимир – 16 голов.
Пресс-служба Жироны продолжает смаковать мяч украинца в ворота Кадиса, дав мощное прозвище Довбыку. Также представители каталонского клуба добавили смайлик робота.
Гол-машина,
– говорится в подводке к видео гола Артема.
Как Довбык забивал в ворота Кадиса: смотрите видео
Всего в этом сезоне Довбик уже забил 19 голов в 35-ти проведенных матчах. Также в его активе 7 ассистов.
Европейские СМИ уже приписывают Артему интерес со стороны итальянского Наполи.
- Уже 27 апреля Артем может увеличить свой отрыв в гонке бомбардиров над Беллингемом. В этот день Жирона сыграет свой выездной поединок 33-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса. Начало в 15:00 (по Киеву).
- Зато Реал с Беллингемом встретится 26 апреля с Реал Сосьедад (старт в 22:00). Мадридский клуб очень близок к чемпионству Ла Лиги, после 32-х туров "сливочные" идут лидерами, набрав 81 балл. Клуб Андрея Лунина опережает Барселону, которая идет 2-й, уже аж на 11 пунктов.
- Жирона с 68 очками замыкает тройку лидеров таблицы первенства Испании. Команда Мичела уже гарантировала себе еврокубки на следующий сезон-2024/2025.