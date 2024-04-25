Свой 18-й гол 26-летний нападающий Жироны забил в прошлом туре Ла Лиги в ворота Кадиса. Довбык на 71-й минуте поединка оформил третий мяч команды Мичела, сделав счет встречи 3:0 в пользу каталонского клуба.

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Не человек, а "робот"

Чтобы забить 18 голов украинскому форварду понадобилось 30 игр в Ла Лиге. Результативный удар в матче с Кадисом вывел Артема на первое место в рейтинге лучших бомбардиров текущего сезона-2023/2024 испанского первенства.

Довбык обогнал космического Джуда Беллингема из Реала, у которого 17 мячей. Топ-3 замыкает форвард Осасуны Анте Будимир – 16 голов.

Пресс-служба Жироны продолжает смаковать мяч украинца в ворота Кадиса, дав мощное прозвище Довбыку. Также представители каталонского клуба добавили смайлик робота.

Гол-машина,

– говорится в подводке к видео гола Артема.

Как Довбык забивал в ворота Кадиса: смотрите видео

Всего в этом сезоне Довбик уже забил 19 голов в 35-ти проведенных матчах. Также в его активе 7 ассистов.

Европейские СМИ уже приписывают Артему интерес со стороны итальянского Наполи.