Свій 18-й гол 26-річний нападник Жирони забив у минулому турі Ла Ліги у ворота Кадіса. Довбик на 71-й хвилині поєдинку оформив третій м'яч команди Мічела, зробивши рахунок зустрічі 3:0 на користь каталонського клубу.

Цікаво Артем Довбик вийшов на четверте місце серед українських бомбардирів топ-ліг: повний рейтинг

Не людина, а "робот"

Аби забити 18 голів українському форварду знадобилось 30 ігор у Ла Лізі. Результативний удар у матчі із Кадісом вивів Артема на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів поточного сезону-2023/2024 іспанської першості.

Довбик обігнав космічного Джуда Беллінгема із Реала, у якого 17 м'ячів. Топ-3 замикає форвард Осасуни Анте Будимир – 16 голів.

Пресслужба Жирони продовжує смакувати м'яч українця у ворота Кадіса, давши потужне прізвисько Довбику. Також представники каталонського клубу додали смайлик робота.

Гол-машина,

– йдеться у підводці до відео голу Артема.

Як Довбик забивав у ворота Кадіса: дивіться відео

Загалом у цьому сезоні Довбик вже забив 19 голів у 35-ти проведених матчах. Також у його доробку 7 асистів.

Європейські ЗМІ вже приписують Артем інтерес зі сторони італійського Наполі.