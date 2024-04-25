Свій 18-й гол 26-річний нападник Жирони забив у минулому турі Ла Ліги у ворота Кадіса. Довбик на 71-й хвилині поєдинку оформив третій м'яч команди Мічела, зробивши рахунок зустрічі 3:0 на користь каталонського клубу.
Цікаво Артем Довбик вийшов на четверте місце серед українських бомбардирів топ-ліг: повний рейтинг
Не людина, а "робот"
Аби забити 18 голів українському форварду знадобилось 30 ігор у Ла Лізі. Результативний удар у матчі із Кадісом вивів Артема на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів поточного сезону-2023/2024 іспанської першості.
Довбик обігнав космічного Джуда Беллінгема із Реала, у якого 17 м'ячів. Топ-3 замикає форвард Осасуни Анте Будимир – 16 голів.
Пресслужба Жирони продовжує смакувати м'яч українця у ворота Кадіса, давши потужне прізвисько Довбику. Також представники каталонського клубу додали смайлик робота.
Гол-машина,
– йдеться у підводці до відео голу Артема.
Як Довбик забивав у ворота Кадіса: дивіться відео
Загалом у цьому сезоні Довбик вже забив 19 голів у 35-ти проведених матчах. Також у його доробку 7 асистів.
Європейські ЗМІ вже приписують Артем інтерес зі сторони італійського Наполі.
- Вже 27 квітня Артем може збільшити свій відрив у перегонах бомбардирів над Беллінгемом. У цей день Жирона зіграє свій виїзний поєдинок 33-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмас. Початок о 15:00 (за Києвом).
- Натомість Реал із Беллінгемом зустрінеться 26 квітня із Реал Сосьєдад (старт о 22:00). Мадридський клуб дуже близький до чемпіонства Ла Ліги, після 32-х турів "вершкові" йдуть лідерами, набравши 81 бал. Клуб Андрія Луніна випереджає Барселону, яка йде 2-ю, вже аж на 11 пунктів.
- Жирона із 68 очками замикає трійку лідерів таблиці першості Іспанії. Команда Мічела вже гарантувала собі єврокубки на наступний сезон-2024/2025.