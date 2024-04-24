Одним из тех, за кем активнее всего следят скауты европейских топ-клубов является форвард Жироны Артем Довбик. Он фантастически проводит дебютную кампанию в Испании и своими выступлениями помог “красно-белым” впервые в истории пробиться в еврокубки.

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Новый вариант в Италии для Довбика

Сейчас украинец является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют Интер, Атлетико, Барселона, Лейпциг и Челси. Теперь же к этому списку добавился Наполи.

По информации итальянских СМИ, летом неаполитанцев, вероятно, покинут сразу два форварда. Виктор Осимхен может перейти в ПСЖ или один из топ-клубов АПЛ, а Джованни Симеоне получает недостаточно игровой практики, поэтому будет искать новую команду.

Поэтому Наполи ищет сразу нескольких игроков атаки. Заменить действующих форвардов в составе неаполитанцев могут Артем Довбик и нападающий Лилля Джонатан Дэвид. Ожидается, что трансферная стоимость игрока сборной Украины может составить около 30 миллионов евро.

Интересно. В Наполи Артем Довбик может создать украинский дуэт с Георгием Судаковым. Зимой неаполитанцы делали официальное предложение, однако 40 миллионов евро оказалось недостаточно для руководства "горняков". Тем не менее интерес к полузащитнику сохраняется.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 33 матча за Жирону во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 7 ассистов. Накануне он вышел на четвертое место среди украинских бомбардиров в топ-лигах.

Отметим, что следующий поединок Жирона проведет 27 апреля на выезде против Лас-Пальмаса. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. На даный момент клуб Артема Довбика занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги за 6 туров до конца чемпионата и лишь на 2 очка уступает Барселоне, которая расположилась второй.