Черговий історичний гол Довбика

Артем Довбик став автором другого голу України у матчі з Боснією і Герцеговиною. Форвард Дніпра-1 вийшов на поле на 74-й хвилині, а вже через п'ять хвилин записав своє прізвище на табло.

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24-річний футболіст міг розмочити нову сотню голів, але після удару Артема м'яч із лінії воріт вибив капітан боснійців. Гол Довбика увійшов в історію національної команди. Він став 400-м в історії збірної України. Нападник дніпрян знову став "джокером" команди.



Ювілейний гол в історії збірної України / Фото з інстаграму УАФ

Україна здобула виїзну перемогу над боснійцями з рахунком 0:2. Підопічні Олександра Петракова вийшли у плей-офф відбору ЧС-2022. У паралельному матчі Франція переграла на виїзді фінів із ідентичним рахунком 0:2. Команда Дідьє Дешама зробила подарунок українцям у вигляді звитяги над суперником, який вів боротьбу за другу позицію у групі D.

Для Артема це лише другий гол у футболці національної команди країни. Вперше він забив в 1/8 фіналу Євро-2020 у ворота Швеції. Це взяття воріт ще довго обговорювали у футбольному просторі. Довбик вивів Україну у чвертьфінал турніру.

26 листопада відбудеться жеребкування учасників плей-офф.

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