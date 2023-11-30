Защитники соперников уже дрожат: Довбик вернулся в общую группу Жироны

Испанская Жирона готовится к следующему матчу в рамках Ла Лиги. В субботу, 2 декабря, команда Мичела Санчеса примет Валенсию в 15-м туре испанского первенства.

Стартовый свисток раздастся в 15:00. Это будет еще одно украинское дерби между Виктором Цыганковым, Артемом Довбиком, феерящим за Жирону, и Романом Яремчуком, играющим в аренде в Валенсии. Но слово "играет" это громко сказано. К сожалению, Роман никак не может найти свою игру и вернуть себе голевое чутье.

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Главный голеадор вернулся

Накануне болельщики "красно-белых" получили радостное известие. В общую группу команда Мичела Санчеса вернулся приехавший из сборной Украины Довбик с повреждением, которое помешало ему сыграть в предыдущей игре против Атлетик Бильбао.

Без Артема жирондинцам не удалось одержать домашнюю победу. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

Ожидалось, что Довбик пробудет без футбола ближайшие 3-4 недели. Повреждение левой икроножной мышцы должно помешать сыграть против Валенсии, но фотографии по тренировке вселяют надежду в хорошие новости. Да и Довбик своим комментарием заставил успокоиться фанатов клуба.

Тем более что Довбик является лучшим бомбардиром команды, сделав 8 голов и 6 ассистов в 16 матчах. Артем уже стал самым результативным украинским футболистом в истории Ла Лиги, и это только начало.

Такая результативность привлекла внимание европейских грандов, среди которых есть миланский Интер да мадридское Атлетико. Однако вся концентрация Артема на выступлениях за Жирону, которую он пополнил в августе 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2028-го года.

Жирона после ничьей опустилась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги, которую снова возглавил Реал. У обоих коллективов по 35 баллов. Зато у третьего Атлетико Мадрид и четвертой Барселоны по 31 пункту.