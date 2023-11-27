Этим летом Артем Довбик перебрался из Днепра-1 в Жирону и начал зажигать в Ла Лиге. Украинский форвард в 14 матчах оформил 7 голов и 5 ассистов.

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Артем должен был попасть в основу на матч 14 тура чемпионата против Атлетика. Впрочем, из двух украинцев в команде с первых минут вышел только Виктор Цыганков, тогда как Довбика нет даже в заявке.

Твиттер клуба сообщил. что у Артема повреждение икроножной мышцы. Известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал свой прогноз характер травмы Довбика.

Есть смысл подозревать, что травма старалась на предигровой тренировке или даже и на разминке. Травма икроножной мышцы является одной из самых неприятных мышечных травм, ведь ввиду анатомической структуры и положения мышца долго заживает и часто рецидивирует. Нет под рукой научных подтверждений, поэтому позволю себе руководствоваться собственным опытом. Это действительно головная боль для спортивных врачей. Неизвестно, какой степени именно травма и задействован ли там "ахилл", но если травма мышцы подтвердится, то Артем вылетел минимум на 3-4 недели. Хочется верить, что игрока сняли с матча чисто чтобы уберечь и все закончится спазмом или перетренированностью. Но отсутствие игрока в заявке может свидетельствовать о худшем,

– пишет он в телеграм-канале Hospital Pass.

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Если его гипотеза Бабелюка подтвердится, то Артем пропустит ближайшие пять матчей команды и вернется в 2024 году. Напомним, что перед этим туром Жирона возглавляла турнирную таблицу Ла Лиги, выиграв 11 из 13 встреч.