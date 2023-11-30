Стартовий свисток пролунає о 15:00. Це буде ще одне українське дербі між Віктором Циганковим, Артемом Довбиком, які феєрять за Жирону, та Романом Яремчуком, який грає в оренді у Валенсії. Але слово "грає" це гучно сказано. На жаль, Роман ніяк не може віднайти свою гру та повернути собі гольове чуття.

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Головний голеадор повернувся

Напередодні уболівальники "червоно-білих" отримали радісну звістку. У загальну групу команда Мічела Санчеса повернувся Довбик, який приїхав зі збірної України з ушкодженням, яке завадило йому зіграти у попередній грі проти Атлетік Більбао.

Без Артема жирондинцям не вдалось здобути домашню перемогу. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Очікувалось, що Довбик пробуде без футболу найближчі 3-4 тижні. Ушкодження лівого литкового м'яза мало б завадити зіграти проти Валенсії, але світлини із тренування вселяють надію у хороші новини. Та й Довбик своїм коментарем змусив заспокоїтись фанатів клубу.

Тим паче, що Довбик є найкращим бомбардиром команди, зробивши 8 голів та 6 асистів у 16-ти матчах. Артем вже став найрезультативнішим українським футболістом в історії Ла Ліги, і це лише початок.

Така результативність привернула уваги європейських грандів, серед яких є міланський Інтер та мадридське Атлетіко. Однак наразі уся концентрація Артема на виступах за Жирону, яку він поповнив у серпні 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2028-го року.

До слова. Жирона після нічиєю опустилась на другу позицію турнірної таблиці Ла Ліги, яку знову очолив Реал. В обох колективів по 35 балів. Натомість у третього Атлетіко Мадрид та четвертої Барселони по 31 пункту.