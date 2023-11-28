Неожиданно в заявке каталонцев не нашлось места ее лучшему бомбардиру Артему Довбику. Перед поединком пресс-служба Жироны сообщила, что украинский нападающий выбыл из-за повреждения левой икроножной мышцы.

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Довбик скоро вернется на футбольное поле

Известный украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк отмечал, что из-за такой травмы форвард может пропустить 3-4 недели. Однако похоже, что самый плохой прогноз не оправдался.

26-летний футболист впоследствии прокомментировал свое повреждение. Он рассказал, что травму получил еще в матче национальной сборной Украины против Италии и возобновится уже до следующего поединка Жироны.

Отметим, что эта встреча состоится 2 декабря в 15.00. В ней каталонцы будут играть против Валенсии, за которую играет другой форвард сборной Украины – Роман Яремчук.

Справка. В сезоне-2023/2024 в Ла Лиге Артем Довбик сыграл 13 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Пока он занимает пятое место в гонке бомбардиров.