В пятницу, 24 ноября, стартовал 14-й тур испанской Ла Лиги. В первом матче Алавес обыграл на своем поле Гранаду 3:1.

Испанская Ла Лига еще раз оценила важность Артема Довбика для Жироны. Украинский форвард был использован на афише 14-го тура топовой лиги Европы.

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"Довбык – сенсация лидера"

В Ла Лиге нашли синоним, который лучше всего подходит к игре украинского забивного футболиста.

Артём Довбик является синонимом опасности. Запомните его имя. Довбик – сенсация лидера,

– написала в испанском первенстве.



Довбик на афише 14-го тура Ла Лиги / Фото испанского первенства

Его результативность за игру стала подлинным открытием для испанского чемпионата. У Довбика почти один гол за игру (0,8), к тому же 20% его ударов заканчиваются забитыми мячами.

Также испанцы высоко оценивают его игру на команду и назвали не сильнейшую сторону Артема.

"Он также оказывает очень положительное влияние на голевые моменты, которые он создает, это можно подтвердить его четырьмя ассистами. Он является игроком своей команды с наибольшим количеством атакующих действий, с помощью которых он создает голевые моменты. Его игре хватает интенсивности, и он есть вторым игроком в своей команде с наибольшим количеством действий на максимальной интенсивности, на скорости свыше 28 километров/час.

Успешный старт Довбика в Испании

6 августа 2023 года Довбик официально стал футболистом Жироны. Артём подписал контракт до конца июня 2028-го.

В текущем сезоне-2023/2024 украинский нападающий забил уже 8 голов и отдал 6 ассистов в 16 сыгранных поединках за Жирону.

Довбик стал самым результативным украинским игроком в испанской Ла Лиге.

Результативная игра форварда привлекла внимание других топовых европейских клубов, как миланский Интер да мадридское Атлетико. Однако "красно-белые" попытаются сохранить в своем составе одного из своих лидеров как можно дольше.

Свой следующий матч Жирона проведет 27 ноября дома против Атлетика Бильбао (начало в 22:00). Перед этим поединком команда Мичела Санчеса - лидер сезона Ла Лиги, имея отрыв от второго Реала в размере двух баллов.