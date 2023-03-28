МОК официально рекомендовал федерациям вернуть россиян и белорусов: какие условия для допуска

Международный олимпийский комитет решил пойти на встречу представителям стран-террористок, несмотря на то, что война продолжается. В организации считают, что допуск спортсменов под нейтральным вопросом станет хорошим выходом.

Плевок от МОК

Во вторник, 28 марта, прошло заседание Исполкома Международного олимпийского комитета. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на нем, был возможный допуск к соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

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Год назад МОК рекомендовал федерациям отстранить спортсменов из стран-агрессорок из-за войны в Украине. Теперь же, несмотря на категорическое несогласие со стороны Украины и министров спорта, более 30 государств организация почему-то решила дать заднюю.

Условия допуска россиян и белорусов

Как сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, организация приняла рекомендации для федерации допустить россиян и белорусов. Правда, для их участия в соревнованиях должен быть выполнен ряд требований:

спортсмены из РФ и РБ могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом

команды из России и Беларуси не должны возвращаться в международный спорт, речь идет только о допуске индивидуальных спортсменов

атлеты, активно поддерживающие военную агрессию России, будут недопущены к соревнованиям

также получат бан и спортсмены, имеющие контракты с армиями России и Беларуси.

игроки должны отвечать антидопинговым требованиям МОК

санкции против России и Беларуси как государств, их должностных лиц, а также символики стран-террористок сохраняются

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Несмотря на то, что Россия не планирует вывести свои войска с территории Украины и продолжает войну, МОК решил пойти на встречу представителям этой страны. Очевидно, такая спешка связана с приближением квалификационных турниров на Олимпийские Игры.

Участие в Олимпийских Играх еще не определено

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

Вопрос участия представителей России и Беларуси на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться в МОК. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.

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К слову, президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.