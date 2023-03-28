Томас Бах, как всегда, защищает мнение, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсмены не должны наказываться за их паспорта. Президент МОК так и не может понять абсурдность своей позиции.

Достойно внимания Их спортсмены используются для пропаганды, – Беленюк об участии россиян на Олимпиаде

На двух стульях не усидишь

Томас Бах приводит примеры, что участие российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях не приводило к конфликтам, которые могли угрожать безопасности любого. Но вот президент МОК, возможно, не видит участия в соревнованиях спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы политического подтекста.

Бах закрывает глаза, что спортсмены этих стран – пропагандистский инструмент. Закончил свою речь Томам безнадежными словами: "Мы не сможем придумать удовлетворяющее всех решение. Возможно, нам придется жить с этим".

Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису и другим видам спорта. Ни в одном из них не было инцидентов в сфере безопасности. Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы российским и белорусским спортсменам за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам.

– рассказал Бах.

Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.

Условия, по которым россияне и белорусы могут выступать на международном уровне согласно заявлению МОК