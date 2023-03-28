Томас Бах, как всегда, защищает мнение, что политика не может быть частью спортивных соревнований, а спортсмены не должны наказываться за их паспорта. Президент МОК так и не может понять абсурдность своей позиции.
Достойно внимания Их спортсмены используются для пропаганды, – Беленюк об участии россиян на Олимпиаде
На двух стульях не усидишь
Томас Бах приводит примеры, что участие российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях не приводило к конфликтам, которые могли угрожать безопасности любого. Но вот президент МОК, возможно, не видит участия в соревнованиях спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы политического подтекста.
Бах закрывает глаза, что спортсмены этих стран – пропагандистский инструмент. Закончил свою речь Томам безнадежными словами: "Мы не сможем придумать удовлетворяющее всех решение. Возможно, нам придется жить с этим".
Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису и другим видам спорта. Ни в одном из них не было инцидентов в сфере безопасности. Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы российским и белорусским спортсменам за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам.
– рассказал Бах.
Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.
Условия, по которым россияне и белорусы могут выступать на международном уровне согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.