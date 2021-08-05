Допинг попал в организм Ястремской во время секса с бывшим: официально

Украинская теннисистка Даяна Ястремская была признана невиновной в употреблении допинга. Международная федерация тенниса опубликовало официальные результаты расследования.

В конце 2020 Даяну Ястремскому отстранили от соревнований. Причиной стал проваленный допинг-тест, который обнаружил следы метаболитов местеролона. Сама Ястремская отрицала то, что она употребляла допинг. Поэтому подала апелляцию. Но она была отклонена.

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В мае появилась информация, что якобы запрещенное вещество могло попасть в организм Ястремской во время секса с бывшим парнем, который якобы принимал препарат и не сообщил теннисистке об этом. Сначала он согласился дать свои анализы, сдал анализ крови. Но когда у него попросили сдать волосы на анализы – отказался, и перестал сотрудничать с защитой.

22 июня Ястремскому официально оправдали. В отчете Международной федерации тенниса официально подтвердили, что запрещенные вещества попали в организм Ястремской во время секса. Такие данные предоставила как сама Ястремская, так и ее бывший парень.

Кроме того, Ястремская прошла проверку на полиграфе, который на 99% подтвердил, что спортсменка не употребляла допинг намеренно.

Также был проведен анализ волос Ястремской, который дал отрицательный результат на наличие метаболитов местеролона. Положительная же допинг-проба, из-за которой спортсменку временно отстранили, показала лишь незначительную концентрацию запрещенного вещества в ее организме.